Friezen kunnen niet meedoen om prijzen in marathon van Deventer

Vroeg in de wedstrijd over 125 rondes waren het met name mannen zoals Crispijn Ariëns en Evert Hoolwerf die actief waren. Ook Marco van der Tuin uit Ryptsjerk zat mee in een groepje dat een kleine voorsprong pakte. Toch zorgde het peloton ervoor dat niemand te ver kon wegrijden uit de groep.

Ronde voorsprong

Een groepje met daarin Ids Bouma uit Oudehaske, zoon van oud-marathonrijder Haico Bouma, pakte na vijftig rondes in de wedstrijd een voorsprong van zo'n twaalf seconden. Samen met Jeroen Janissen en Kevin Hoekstra zette hij goed door en pakte hij met nog zestig rondes te gaan een ronde voorsprong op het grootste deel van het peloton.

Even later pakte een grotere groep van zestien schaatsers, met onder andere Harm Visser van De Westereen, ook een ronde op de rest van het peloton. Zo was er met nog zo'n veertig rondes te gaan een kopgroep van negentien schaatsers met daarbij Ids Bouma en Harm Visser.

Eindsprint

Het werd niet meer rustig, en tien rondes later pakten acht man uit de kopgroep een tweede ronde voorsprong. Bouma en Visser zaten daar niet bij. In de sprint om plek negen werd Visser negende, terwijl Bouma als zeventiende over de streep kwam.

De wedstrijd in Deventer werd uiteindelijk gewonnen door Jordy Harink voor Mats Stoltenborg en Jeroen Janissen.