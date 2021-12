VC Sneek eenvoudig naar winst tegen Set-Up '65

Het was het tiende duel van de eredivisie voor de Sneker vrouwen. Tegen hekkensluiter Set-Up '65 bleef het in de eerste set lang spannend, omdat het verschil tussen beide ploegen niet heel groot was. Beide teams pakten zo nu en dan een kleine voorsprong. De bezoekers maakten het gat zelfs vijf punten (12-17), maar aan de hand van Anlène van der Meer kwam Sneek terug om de set nog binnen te halen.

Sneker vrouwen gaan door

Sneek pakte door en kon direct een voorsprong pakken in de tweede set (11-7). Gaandeweg werd dat verschil steeds groter, en mede door een paar mooie punten van Anniek Siebring pakten de Sneker vrouwen een 2-0 voorsprong in sets. Ook in de derde set was er snel een voorsprong voor de ploeg van trainer Jeffrey Scharbaai (12-6) waarna de wedstrijd gespeeld was.

De bovenste vier na achttien competitiewedstrijden plaatsen zich voor de kampioenspoule. Na de overwinnen tegen Set-Up '65 staat VC Sneek voorlopig vijfde in de eredivisie.