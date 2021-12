VIDEO: Teller Maarten van der Weijden ondertussen op meer dan 45.000 euro

Maarten van der Weijden is zaterdagochtend in Dokkum begonnen aan de tweede dag van zijn virtuele zwemelfstedentocht. Symbolisch zwom hij door Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward in zijn speciale stromingszwembad. Ook paralympisch atleet Alyda Norbruis zwom een stukje met Maarten mee. Hij hoopt komende maandag bij de virtuele finish in Leeuwarden aan te komen.