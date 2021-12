Friese reddingsbrigades gaan voortaan meer samenwerken

Van der Meer is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het tot stand komen van het convenant. "Fryslân is een waterrijke provincie, waarbij de reddingbrigades veelvuldig worden ingezet. Daarnaast is afgelopen zomer een beroep gedaan op de Friese reddingsbrigades om hun kennis en kunde in te zetten bij het evacueren van inwoners bij de overstromingen in Limburg. Samenwerking was in deze situatie cruciaal."

De samenwerking richt zich vooral op het uitwisselen van kennis, mensen en materiaal. Verder wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om ook buiten Fryslân, bijvoorbeeld met overstromingen zoals in Limburg, gezamenlijk in actie te komen.

In Fryslân hebben Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Wolvega een afdeling van de reddingsbrigade.