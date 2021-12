Wieling sluit Elfstedentocht niet uit; oplossing zoeken binnen coronabeperkingen

De laatste georganiseerde tocht is al bijna 25 jaar geleden in 1997. Winnaars waren toen Henk Angenent en Klasina Seinstra.

Terugkijken

Het lijkt meer een geschiedenisverhaal te worden, een tocht van terugkijken. Dat doet winnares Klasina Seinstra ook. "Het is mooi om terug te denken", zegt ze. "Op zo'n winterse dag leeft het weer. Ik liep vanmorgen met de hond en er lag wat ijs op water. Dan heb je wel een kleine kriebel, van zou het er nu eindelijk van komen deze winter?"

Wedstrijd niet los van toertocht

In de vergadering ze het bestuur dat ze de wedstrijd nooit zullen loskoppelen van de toertocht. Daar is Seinstra het mee eens. "De tocht moet voor iedereen zijn." Ook werd in de vergadering gezegd dat de vrouwen gelijkwaardig aan de mannen zijn. Dat vindt ze fantastisch.

Ze heeft nog wel hoop op een nieuwe tocht. "We hebben de afgelopen winter fantastisch gereden."

Coronapas bij Elfstedentocht

Een van de leden stelde de vraag of een coronapas nodig zou zijn bij een eventuele Elfstedentocht. Daarop zei Wiebe Wieling dat iedereen voor de organisatie gelijk is, gevaccineerd of niet. Maar als de tocht alleen mag doorgaan met een QR-code, of dat er getest moet worden, dan moet aan die eisen van het kabinet worden voldaan.