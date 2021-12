Kerstdorp in Leeuwarder Wielenpôlle vernield: "Het is één groot slagveld"

"Tot gisteravond hadden wij hier een fantastisch feest", vertelt Angela Mebius van de organisatie van het kerstdorp. "Vanmorgen 10 uur stap ik naar buiten, het lijkt hier wel oorlog. De poten van de rendieren zijn kapotgetrapt, hun geweien zijn van steen, die zijn kapotgeslagen. Het is hier één groot slagveld."

De rendieren waren een nieuwe aanwinst voor het kerstdorp. "Vorig jaar hadden we alleen een kribbe, dit jaar hadden we als nieuwe pronkstukken de rendieren met de arrenslee." De dieren zijn te groot en zwaar om 's avonds weer binnen te halen, vertelt Mebius. "We laten de rendieren met slee 's avonds staan, ook omdat ze heel zwaar zijn."

'Geschokt en zeer emotioneel'

De vernielingen raken de buurtbewoners. "We zijn geschokt, maar ook zeer emotioneel. Je bouwt alles op voor iedereen, vrijwillig. Voor ons is de lol er nu wel af." Er wordt nog gekeken of de decoraties nog te redden zijn. "Ik hoop dat we het nog in elkaar kunnen zetten. Ik weet niet of het überhaupt nog verstandig is om iets tentoon te stellen", zegt Mebius.