Syrische Alyaa helpt vluchtelingen in Leeuwarder noodopvang als tolk

Alyaa komt uit Damascus en woont al zes jaar in Nederland. Haar man kwam via Libanon en Turkije naar Nederland en ze is hem, met de kinderen, achterna gereisd en nu wonen ze in Jirnsum. In het begin was dat wel even wennen, maar nu gaat het goed.

Wat ze anders vindt aan Nederland? "Het weer, dat is een beetje raar. Altijd regen en in de zomer moet je altijd een sjaal om." Er zijn ook zaken hetzelfde. "In een dorp is het echt gezellig. In Jirnsum is veel hetzelfde als in Syrië."