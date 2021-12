Johnny Jansen: "Hoop dat alles met Henk goed blijft gaan"

De twee trainers kennen elkaar goed. Ze waren vroeger beide trainer bij sc Heerenveen.

Friese derby

Het idee dat hij niet op de bank zit bij de Friese derby volgend weekend stemt Jansen in mineur. "Dat doet me heel veel wanneer hij er niet bij is. Dat vind ik heel jammer. Ik mag Henk heel graag. Het is een goede collega. Ook buiten het voetballen hebben we af en toe contact. Als hij er niet bij is dan is dat een enorm gemis."