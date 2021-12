Mogelijk blokrijden als oplossing tegen gevaarlijke files bij Sneek

Die files op de N7 ontstaan bij de afslag Sneek-Oost. Het verkeer staat dan stil, omdat het verkeer bij de rotonde aan het eind van de Oppenhuizerweg vastloopt. De gemeente wil tijdelijke maatregelen op die rotonde. "Er komt een verdubbeling van de toerit en een extra rijstrook op de rotonde", vertelt wethouder Mirjam Bakker.

Tot het zover is, is blokrijden dus een optie. Eerder werd die oplossing ook gebruikt op de rotonde bij Jour: auto's rijden dan een bepaald tempo om de snelheid goed te houden. Daarmee zorgen ze ervoor dat het veilig blijft. "Het is een van de mogelijke oplossingen", zegt Bakker. "Het is de vraag of het hier de juiste oplossing is."

Sommige oplossingen kunnen morgen al

Naast het blokrijden is ook het plaatsen van matrixborden of een wagen met een tekst erop een idee. "Dat kun je morgen al neerzetten. Dat zijn heel snelle oplossingen."

Eerder deze week was er nog een ernstig ongeluk op de N7, toen een auto over de kop sloeg. Vijf andere auto's waren erbij betrokken. Bakker: "We waren al eerder met Rijkswaterstaat in overleg om te kijken wat we kunnen doen, maar zo'n ongeluk geeft wel aan dat we snel met een oplossing moeten komen."