Toneelstuk 'Wat soesto!' van Freark Smink komt ook in Nederlandse versie

Het stuk is vertaald door de dochter van toneelschrijver Bouke Oldenhof en heeft 'Wat wou jij'.

"Er is al een vraag gekomen om het stuk twaalf keer in het Nederlands te spelen op festival Karavaan in Noord-Holland", zegt Freark Smink. Of er daarna de Nederlandse theaters in wil, weet hij nog niet. "Na het zoete van wat we in Fryslân meemaken, met volle zalen van 400 mensen, wat een feest is, wil ik niet graag het zure in Nederland. Als er maar 25 tot 50 mensen in de zaal mogen, waarom zou ik dat doen?"

Blij met de prijs

Eerder deze week werd de toneeltekst bekroond met de Fedde en Martha Bergsma Prijs 2021. De driejaarlijkse prijs is voor de beste, oorspronkelijke Friese toneeltekst. Freark Smink is er blij mee. "Al is het niet mijn eerste stuk hoor. Daarvoor had ik ook al 'Zelle' geschreven, over dominee Zelle."

In het stuk 'Wat soesto!' zit veel van Smink zelf. "Het gaat over het boerenomgeving waar ik vandaan kom. Ik heb veel research gedaan, mijn broers geïnterviewd, maar ook boeren. Alhoewel het ook over mezelf gaat, was het niet makkelijk. Ik heb er ook help bij gehad."

Hij weet niet of hij meer zal schrijven. "Het is wel eenzaam hoor. Ik zat maanden te schrijven in een caravan op de duinen op Texel. Maar als ik echt de drijf heb om iets te vertellen, zou ik nog wel weer wat kunnen schrijven."