Omrop TIP: Rock-'n-roll in Friesland

'Rock-'n-roll in Friesland' is tevens een boek, en er hoort een tentoonstelling bij in Leeuwarden (te zien in paviljoen Obe).

Op initiatief van oud-uitgever Robert Wielinga hebben tientallen schrijvers en fotografen een encyclopedisch boekwerk gemaakt over veertig jaar Friese pophistorie (1960-1999). Deze publicatie was de aanzet voor een FryslânDOK over Friese popmuzikanten van toen en nu.