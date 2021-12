Van Gent blij met UNESCO-bemoeienis: “Je kunt het maar één keer verkeerd doen”

'Regering moet beter z'n best doen'

Van Gent vindt dat de Nederlandse regering door voor gas te kiezen onvoldoende z'n best doet om te verduurzamen: "Het moet echt beter, we doen het niet goed genoeg."

Ze denkt dat het kabinet te bang is om van het gas af te stappen. "Je ziet dat kleine gasvelden worden opgekocht door gascowboys van de NAM. Daar wordt niemand beter van. Dat is achterhaald." Van Gent veroordeelt ook de uitvoer van gas. "We exporteren nog steeds gas. Maar we zitten echt in een situatie dat we moeten verduurzamen in Nederland."