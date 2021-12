Proef met vaccinaties bij apotheker succesvol | 100 coronapatiënten in Fryslân

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus.

Prinses Beatrix weer hersteld van corona;

Proef met coronavaccinaties bij apotheker een succes, toch geen vervolg;

De Gezondheidsraad adviseert een coronavaccin voor jonge kinderen;

Er liggen 100 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen;

Mensen uit 1951 en 1952 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik.

