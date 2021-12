Friese kerken in groen licht voor vluchtelingen

Op de internationale Dag van de Mensenrechten, wat op 10 december is, kleuren daarom gebouwen in het hele land groen.

Het groene licht heeft te maken met de situatie in Oost-Europa. Vluchtelingen die erin slagen om de grens tussen Wit-Rusland en Polen over te komen lopen daar nog steeds gevaar. Bewoners van het grensgebied hebben een groen licht achter het raam als teken dat de vluchtelingen daar hulp kunnen krijgen.

De Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente in Dokkum doet mee omdat de kerk vindt dat de waardigheid van de vluchtelingen aangetast wordt en we onze ogen daar niet voor mogen sluiten. "Het is een klein gebaar waarmee we hopen dat het mensen aan het denken zet", zegt Wietske Wiersma van de kerk.