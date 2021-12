Zorg die binnen zes weken moet is niet altijd meer gegarandeerd

"De drukte op de covid-afdeling is nog altijd enorm", zegt anesthesioloog Tammo Brouwer van het MCL. "Vooral met patiënten die niet opgenomen hoeven te worden op de intensive care. Afgelopen woensdag hadden we zeven opnames op de eerste hulp, maar omdat het ziekenhuis vol zat hebben we die allemaal elders moeten plaatsen. Dit weekend schalen we ook de covid-zorg nog weer verder op en dan hopen we dat het dinsdag of woensdag gaat zakken. "

Geen garanties

Door het opschalen van de coronazorg blijven er minder bedden over voor andere patiënten. Het gaat nu zover dat ziekenhuizen niet kunnen garanderen dat patiënten die binnen zes weken moeten worden geholpen ook binnen die tijd geholpen worden.

FMS-3 afschalen

Ziekenhuizen werken met zogenaamde FMS-categorieën. FMS staat voor Federatie van Medisch Specialisten. Deze beroepsvoering heeft bepaald hoe gauw verschillende soorten zorg moeten worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet binnen die tijd, dan kan er meer gezondheidsschade ontstaan.