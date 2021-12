Cambuur sluit rare week af met winst: "Henk trots gemaakt"

Cambuur won in Tilburg met 3-1 en liet de thuisploeg bijna kansloos. "We speelden de eerste helft echt heel goed", vindt Bosschaart. "Het enige wat ontbrak waren de goals."

Bij rust stond het inderdaad 0-0, maar in het begin van de tweede helft pakten de Leeuwarders de voorsprong. "We kunnen heel tevreden zijn met de manier waarop we hebben gespeeld."

Week goed afgesloten

En dat na zo'n slechte week: eerst de stevige thuisnederlaag tegen Vitesse (1-6) en daarna het slechte nieuws over trainer Henk de Jong, die de komende tijd ontbreekt vanwege een cyste in zijn hoofd. "Het is wel fijn om zo'n week zo af te sluiten."

De spelers kwamen voor de wedstrijd het veld op in shirts met daarop de tekst In Henk we trust. "Dat tekent de club", vindt Bosschaart. "Het is een familieclub, de ploeg is heel hecht. Niet alleen de spelersgroep, maar ook de staf. Het is fantastisch."

Overwinning voor De Jong

Volgens Alex Bangura waren de shirts "een statement. Deze overwinning is ook voor hem. We wilden hem trots maken en dat hebben we gedaan."