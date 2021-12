Zaalvoetbalsters Drachtster Boys houden positie bovenin vast

Door goals van Amber Werkman, Sieta de Vries en een eigen doelpunt van ZVG had Drachtster Boys bij de rust al een mooie voorsprong te pakken, het was 3-1. In de tweede helft scoorde Esther van Toledo twee keer voor de thuisploeg.

Drachtster Boys heeft nu achttien punten uit acht wedstrijden. Daarmee heeft het evenveel verliespunten als de koplopers FC Marlène en Drs. Vijfje.

Die laatste was in Groningen de tegenstander van Libertas uit Driezum. Bij de rust was het 2-0 voor Drs. Vijfje en vroeg in de tweede helft al 4-0. Libertas deed nog wel wat terug met goals van Jildou Koning en Sam Bosma, maar dichterbij kwamen de Friezinnen niet. Libertas heeft nu vier punten uit acht wedstrijden en staat op de op één na laatste plaats.