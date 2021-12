Michelle de Jong elfde op 500 meter in Calgary

De overwinning in Canada ging ni 36,73 naar Olga Fatkoelina uit Rusland. Ze was klassementsleider Erin Jackson uit Amarika te snel af in een rechtstreeks duel. Jackson werd vijfde. Naast Fatkoelina stonden Nao Kodaira (zilver) en Angelina Golikova (brons) op het podium.

Wereldbekerdebuut Letitia de Jong

Veel Nederlandse schaatsers slaan de wereldbeker in Calgary over, omdat het niet goed past in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand. Andere schaatsers mogen daarom nu wel meedoen, zoals Letitia de Jong uit Feanwâlden. Ze werd in haar eerste wereldbeker van het seizoen negentiende in een tijd van 38,19.

In de B-groep noteerde Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga 38,10. Ze werd daarmee vijfde.

Later op de avond komen nog Reina Anema (3000 meter dames) en Marwin Talsma (5000 meter heren) in actie.