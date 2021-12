Wat moet er nog gebeuren voordat het Planetarium echt Unesco Werelderfgoed is?

Planetariumdirecteur Adrie Warmenhoven, gefeliciteerd met dit nieuws. Hoe hoorde u het?

"Dit positieve nieuws werd op zich wel verwacht, want de overheid heeft de laatste jaren veel met ons opgetrokken. Maar het is toch een officieel moment dat de ministerraad bekrachtigt dat wij genomineerd wordt bij Unesco, dus dat zorgt voor veel vreugde. Direct na afloop van de ministerraad kreeg ik een berichtje van het ministerie dat er groen licht was."

Jullie zijn er al lang mee bezig. Hoelang precies?

"Al in 2003 werd het idee geopperd binnen het bestuur van het Planetarium of werelderfgoed haalbaar zou zijn. In 2010 werden we officieel een Nederlandse kandidaat. In 2018 hebben we een nieuwe stap gezet en nu zitten we vlak voor het moment dat het dossier echt naar Parijs gaat."