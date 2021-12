Initiatiefnemers wolvenhek met nieuwe inzichten terug van studiereis

In Boijl staat als proef nu een wolvenhek van zo'n 50 meter. "We willen een pilot van een paar kilometer maken om te kijken wat we met de overgangen moeten doen. We moeten overgangen maken waar de wolf niet doorheen gaat. Dat is misschien niet onmogelijk."

De conclusie na het bezoek is volgens Bouma dat het 'hartstikke goed mogelijke' is om met een hek een diersoort uit een gebied te houden. "Denemarken heeft nu nul wilde zwijnen meer. Daar was het hek voor bedoeld. Ik hoop dat we in Fryslân ook naar een situatie toe kunnen met nul wolven."

Actie ondernemen

Maar dan zijn die overgangen dus wel een uitdaging. "Al zijn in Denemarken de wilde zwijnen er ook niet doorheen gegaan. Ze werken ook met geuren bijvoorbeeld, om hem tegen te houden. En overal staat een wildcamera. Als er wel één doorheen komt, dan staat die direct op de foto. Dan kun je in principe direct actie ondernemen."

Daar gaan Bouma en de rest van stichting Wolvenhek de komende weken mee bezig zijn. "We moeten nog meer aandacht geven aan die overgangen. De wolf moet niet kunnen wennen aan een bepaalde afschrikkingsmethode, want dan werkt dat niet meer. We moeten er iets anders voor vinden. Dat is absoluut een uitdaging."