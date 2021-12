Apotheker in Oosterwolde zet 175 prikken: "De drempel is veel lager"

Wat Hilbers opvalt is dat iedereen wel een verhaal heeft. "Een vrouw kwam bij mij en die vertelde dat ze bang is om op grote, drukke locaties te komen. Hier in een rustige kleine setting kwam ze wel binnen. Een ander heeft twee kinderen waarvan één ziek is. Die kan het niet plannen om naar Drachten of Assen te gaan. Dit is dichtbij en dus makkelijk en snel. Mijn zorgverlenershart gaat daar echt snellen van kloppen."

Buitenland als voorbeeld

Hilbers hoopt in de toekomst opnieuw een rol te kunnen spelen bij de vaccinatiecampagne. Hij wijst naar het buitenland als voorbeeld. "In de Verenigde Staten en landen als Frankrijk kun je in grote winkelketens binnenlopen en daar bij de apotheker een vaccinatie krijgen. Dan ben je klaar. Dat zou ik heel graag in Nederland willen."