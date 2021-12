Met bijna fitte selectie hoopt sc Heerenveen goede serie tegen Sparta vervolg te geven

De trainer ziet dat de goede reeks van zijn team geen toeval is. "Met name op trainingen vind ik dat we beter worden. We spelen met meer intensiteit. We hebben tijd nodig gehad om dat erin te krijgen."

De Rotterdammers zijn in het Abe Lenstra Stadion meestal niet de sterkste. Alleen de laatste keer dat Sparta in Heerenveen was eindigde de wedstrijd in een uitoverwinning. Op 16 mei dit jaar werd het 1-2.

Siem de Jong maakte toen het enige Friese doelpunt, maar hij staat deze keer niet in de basis. Henk Veerman staat in de spits. " Hij is belangrijk, dat is goed voor het team ", zegt De Jong.