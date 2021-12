Rode mutsen in Leeuwarden om winterkledingarmoede aan te pakken

"Er zijn nog te veel kinderen die opgroeien in armoede. Het is belangrijk dat we daarbij stilstaan en er iets aan doen", vindt DeWall. In veel winkels in de stad staat komende tijd een collectebus, waar je een donatie kan doen.

"Ik hoop dat de komende weken iedereen die dat kan deze actie steunt. Immers ieder kind heeft recht op een fijn bed, een goede fiets, een sport om te beoefenen en een warme jas in de winter", zegt wethouder Hein Kuiken.