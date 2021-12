Warten blijft baas over eigen brug, maar is wel uitzondering

Na overleg tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie is besloten dat de brugwachter in het dorp mag blijven. Dorpsbelang is er blij mee, zegt bestuurslid Tieneke Clevering: "Hier is niet veel ruimte. Krijg je de bediening op afstand, dan moeten er ook steigers worden aangelegd. Dat neemt nog meer ruimte. Bovendien: er zit een knik in het water hier. Dan is een paar ogen echt beter."

Andere brug inruilen

Maar dit is al een uitzondering, waarschuwt gedeputeerde Avine Fokkens. Om It Swettehûs rendabel te krijgen, moeten daar 40 bruggen op afstand worden bediend. Daarover zijn harde afspraken gemaakt met betrokken gemeenten. Leeuwarden moet als ruil een andere brug inbrengen.

Voor wethouder Bert Wassink is dat geen probleem. Hij heeft er drie in de aanbieding: "In plaats van de brug in Warten gaat de Hermesbrug over. We willen verder twee bruggen aan de rand van de stad ook op afstand gaan laten bedienen."