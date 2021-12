Raad Súdwest-Fryslân baalt van financieel toezicht door provincie

Bij Dantumadiel komt het door onzekerheid over de consequenties van het ontvluchten van de ambtelijke fusie met Noardeast-Fryslân.

In het geval van Súdwest-Fryslân gaat het om andere zaken: "Gezien de grote nog lopende bezuinigingsopgave en het niet op niveau zijn van onderhoudsbudgetten in combinatie met achterstallig onderhoud zal de gemeente Súdwest-Fryslân intensief worden gevolgd." De provincie heeft zorgen over bezuinigingen die nog moeten worden ingevuld.

Argumentatie volgen

PvdA-fractievoorzitter Johan Feenstra kan die argumentatie niet volgen: "We hebben he top dit moment prima voor elkaar. De begroting is sluitend. Ook alle jaarschijven daarna. En voor wegen en bruggen ziet het er prima uit. Dus wat dat betreft is er geen reden voor financieel toezicht."

Feenstra baalt ervan, omdat bij de bevolking zo het beeld ontstaat dat de gemeente de begroting niet op orde zou hebben. Hij is er dan ook niet blij mee dat hij het nieuws in de krant moest lezen en dat de gemeenteraad niet eerder was geïnformeerd.