Ministerraad draagt Eise Eisinga Planetarium voor als UNESCO Werelderfgoed

De voordracht is gedaan door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Het Planetarium is een iconisch instrument dat de astronomie letterlijk dichter bij de mens heeft gebracht", verklaart de minister. "Een inschrijving op de werelderfgoedlijst is een wereldwijde erkenning van de bijzondere waarde."

Eerder was er al financiële steun van de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om het planetarium deze status te geven.

Oudste werkende planetarium

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium is het oudste planetarium ter wereld dat nog werkt. De Friese wolfabrikant Eise Eisinga was tussen 1774 en 1781 bezig om het planetarium in elkaar te zetten.

De plannen om het tot werelderfgoed te maken zijn er ook al een poos. In 2003 was er een bestuurslid die met het idee kwam. "Sinds 2010 zijn we officieel kandidaat", zegt directeur Adrie Warmenhoven.

In Fryslân hebben de Waddenzee en het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer het predicaat werelderfgoed, net als een deel van de Koloniën van Weldadigheid oan de Oost- en Westvierdeparten.