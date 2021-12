Man veroordeeld voor bedreiging van Dokkumer jongeren met jachtgeweer

Twee jaar geleden reed de man door de Aalsumerpoort in Dokkum. Omdat hij daar een jongen op een meisje zag liggen, is hij uitgestapt. Het meisje gaf aan dat er niets aan de hand was, maar toch escaleerde de situatie. Er werd geslagen en de man uit Den Haag haalde een jachtgeweer uit de auto. Een van de jongeren kreeg een klap op z'n hoofd met de kolf.

De man heeft voor bedreiging en mishandeling een werkstraf van 100 uur gekregen.