GGD Fryslân-directeur: "Kans is klein dat omikron-variant al in Fryslân is"

Er zijn op dit moment dan ook nog geen bevestigde gevallen van die variant in Fryslân. "Maar we hebben wel 49 mensen die terug zijn gekomen uit zuidelijk Afrika getest. Daarvan was één persoon positief", zegt De Graaf. Dat geval wordt op dit moment extra onderzocht om te kijken om welke variant het gaat.

Over de piek heen

Er zijn in Fryslân voor de tweede keer op rij minder positieve testen vastgesteld. Daarmee lijkt de golf voorlopig over de piek heen. We zijn voorzichtig positief, maar het betekent niet dat we er nu uit zijn. We moeten nog een flink eind omlaag om dat te zeggen", zegt De Graaf.

Volgens de GGD is de druk op de Friese zorginstellingen nog steeds hoog.

Boostercampagne

Het zetten van de oppepprikken komt in onze provincie ook op gang. Sinds vrijdagochtend kunnen ook de mensen met geboortejaren 1951 en 1952 een afspraak maken. Het is echter nog de vraag of alle mensen die gevaccineerd zijn ook voor de boosterprik komen.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 77 procent van de respondenten zegt een boostervaccinatie te nemen. Bij de GGD maken ze zich echter geen zorgen. "Als mensen aan de beurt zijn dan zien we het wel, want bij de eerste campagne varieerde het ook heel erg. Als ze een uitnodiging krijgen, dan zien we het pas echt."