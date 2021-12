Politie gebruikt 'sms-bom' in opsporing bitcoinovervallers: tot nu toe zeventien tips

In het televisieprogramma werd dinsdag de overval op een woning aan de Coopmansstraat behandeld. Bij die overval op 24 juni werd een man mishandeld en van zijn bitcoins bestolen. Op de dag van de uitzending verstuurde de politie een sms-bericht naar mensen die op het moment van de overval in de buurt van de Coopmansstraat waren.

"Dat doen we op basis van de telefoons die aanstralen op de telefoonmasten", legt politiewoordvoerder Tessel Horsman uit. De politie kan die gegevens opvragen. "Het is een uitzonderlijk opsporingsmiddel. Dat doen wij ook altijd pas nadat wij daar toestemming voor hebben van het Openbaar Ministerie."

Strenge regels

Volgens Horsman is het gebruiken en bewaren van die gegevens aan strenge regelgeving gebonden, maar was het gerechtvaardigd om dit middel in te zetten vanwege de ernst van het delict. Het slachtoffer is zwaar mishandeld. "Hij heeft echt flinke klappen gehad, het is een heel ernstige zaak. Vandaar dat wij dit middel hebben ingezet en ongeveer tweeduizend mensen die sms hebben ontvangen."

In deze fase van het onderzoek wil de politie de mensen vragen om mee te denken. In het televisieprogramma waren daarom ook beelden te zien van de verdachten in groene jasjes en van een auto die mogelijk is gebruikt bij de woningoverval. "We zijn heel blij, want we hebben naar aanleiding van de uitzending inmiddels zeventien tips ontvangen", vertelt Horsman.