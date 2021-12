'Vertrouwen in coronabeleid op laagste punt ooit' | Aantal coronagevallen in Fryslân neemt af

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus.

Het aantal coronagevallen per week is opnieuw gedaald in Fryslân;

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het vertrouwen in het coronabeleid nog nooit zo laag lag;

Meeste ziekmeldingen in bijna 20 jaar, mede door corona;

GGD: "Help senioren bij het maken van een prikafspraak".

