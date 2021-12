Mogelijk coronavaccin voor jonge kinderen | Nog geen omikron in Fryslân

Er zijn op dit moment nog geen bevestigde gevallen van de omikronvariant in Fryslân. "Maar we hebben wel 49 mensen die terug zijn gekomen uit zuidelijk Afrika getest. Daarvan was één persoon positief", zegt De Graaf. Dat geval wordt op dit moment extra onderzocht om te kijken om welke variant het gaat.

Boostercampagne

Het zetten van de oppepprikken komt in onze provincie ook op gang. Sinds vrijdagochtend kunnen ook de mensen met geboortejaren 1951 en 1952 een afspraak maken. Het is echter nog de vraag of alle mensen die gevaccineerd zijn ook voor de boosterprik komen.