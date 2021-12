Coronanieuws 10 december: Rode Kruis zoekt vrijwilligers | Vaccin voor jonge kinderen

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) roept basisscholen op om een week voor de kerstvakantie dicht te gaan, ook al wil het kabinet dat niet. "Door de vele quarantaines en uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, ontstaat er weer nieuwe achterstand. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht", zegt de LIA.

De vakbond zegt dat een veilige werkomgeving een recht is: "Scholen die nu met de handen in het haar zitten, mogen kiezen voor het welzijn en de veiligheid van hun personeel en de gezinnen die bij de school betrokken zijn. De basisschool is geen kinderopvang."