Staatsbosbeheer zet labels in tegen onbegrip over houtkap

In Fryslân is niet veel bos in vergelijking met andere provincies. Het gaat maar om zo'n 1,9 procent van de totale hoeveelheid grond in Fryslân, dat is dik 11.300 hectare bos.

Er wordt goed nagedacht over welk hout gekapt wordt en ook over welke bomen daarna worden meegenomen of juist laten liggen. "Dat is ook een logistieke kwestie, hout in de buurt van wegen voeren we eerder af dan bomen midden in het bos."