Mees Hoedemakers keert terug van blessure en speelt tegen Willem II

Trainer Pascal Bosschaart kan over een bijna fitte selectie beschikken. Hoedemakers is dus weer terug, Jasper ter Heide is ziek en David Sambissa heeft nog altijd last van een knieblessure.

Slechte serie

Willem II is de laatste weken bezig met een erg slechte serie, maar dat zegt Bosschaart helemaal niets. "Willem II heeft ons geanalyseerd en gezien dat wij ook een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Wij moeten weer voor honderd procent de wil hebben om alle duels te winnen en daar gaan we het Willem II heel moeilijk maken."

Bosschaart was donderdag na de laatste training duidelijk: "Als Mees fit is, dan speelt hij." Bosschaart wil nog even afwachten of er nog een reactie komt na de training, maar het lijkt erop dat Hoedemakers helemaal fit is en dus zal spelen.