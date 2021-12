Veel schaatsers laten wereldbeker Calgary schieten: "Zit te krap op OKT"

Bergsma is dus één van de schaatsers die Calgary overslaat. "Het olympisch kwalificatietoernooi komt eraan en Calgary zit daar wat ons betreft wat te krap op", vertelt de Oldeboornster. Hij is donderdag in de auto gestapt naar Inzell om daar de komende tijd te trainen.

"In Nederland hebben we meerdere kwalificatiewedstrijden waar we top moeten zijn. We moeten keuzes maken en momenten vinden om te trainen. Vandaar dat we niet naar Calgary gaan", zegt Bergsma, die voor Team Zaanlander schaatst.

Kok gaat naar Collalbo: "Om even je hoofd te resetten, geen wedstrijden te schaatsen en lekker te trainen op een mooie baan. Dat is mijn traject naar het OKT."

Olympische Spelen

De Nederlandse schaatsers moesten bij de wereldbekers de olympische startplaatsen veiligstellen. Na drie van de vier wedstrijden lijkt dat op de meeste afstanden wel goed te komen. Daardoor kunnen schaatsers als Bergsma, Ireen Wüst en Antoinette de Jong de laatste ook laten schieten.

Een win-winsituatie, vindt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Dat biedt ons een mooie kans om in Calgary jonge rijders internationale ervaring op te laten doen en de toppers kunnen hun voorbereiding op het OKT invullen zoals ze gepland hadden."