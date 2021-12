Drachtster moet cel in voor verkrachting jonge vrouw en aanranding meisje

De vrouw was na een feestje bij de Drachtster blijven slapen. De man verkrachtte haar in haar slaap. Later probeerde hij het nog eens.

Het meisje dat hij had aangeraakt, terwijl hij haar naar bed bracht, is de dochter van zijn beste vriend. Hij had tegen het meisje gezegd dat ze niets mocht vertellen, anders zou hij haar een klap geven.

De man werd vrijgesproken van de verkrachting van een ander slachtoffer, een 16-jarig meisje. Volgens de rechtbank kon in dit geval niet bewezen worden dat er sprake was van dwang.

Verplichte behandeling

Naast dat de man de cel in moet, moet hij zich ook laten behandelen. Na zijn celstraf moet hij meewerken aan een begeleid wonen-programma. Het oudste slachtoffer kreet 5.000 euro aan smartengeld toegewezen.