Transportsector komt personeel tekort, maar zet chauffeurs in het zonnetje

Toch is Brouwer-van der Werff niet negatief over de toekomst. "We zijn enorm bezig om goed zichtbaar te zijn op de arbeidsmarkt. We moeten met goede acties naar buiten toe treden en zichtbaar worden, het vak laten zien."

Ze is daarom extra blij met deze Dag van de Vrachtwagenchauffeur. Zodat er verbindingen kunnen worden gelegd met de opleidingen en de politiek.

"Hoe kunnen we toch met die financiële stromen iets doen? Hoe kunnen we opleidingslocaties vinden? Hoe kunnen mensen goed instromen in het beroep? Dat zijn allemaal vragen waarmee we aan de gang zijn. Het is een belangrijk vak, want zonder transport staat alles stil. Dus die mensen moeten uiteindelijk wel komen toch?"