Lagere inkomenssteun boeren: "Meer doen voor minder premie"

De boeren krijgen de extra inkomenssteun uit het landelijke Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ze moeten dan de grond gezonder maken en voor meer biodiversiteit zorgen. Het nieuwe beleid is ervoor bedoeld dat veel meer boeren duurzaam werken, maar het maakt hun toekomst onzeker. Mogelijk willen ze straks helemaal geen beroep meer doen op de steun. "De totale premie per hectare wordt minder en wij moeten er meer voor doen", zegt aardappelboer Thomas Pollema die bij duurzaam boert bij Alde Leie.

Meedoen aan de GLB-regeling is niet verplicht, maar de boeren vragen zich wel af wat het ze extra kost, wat de risico's zijn en wat het oplevert. "Eigenlijk hebben we het geld wel nodig", zegt bouwboer Pollema. "Maar als er zoveel extra wordt gevraagd en het zo lastig wordt om op te volgen, dan krijg je wel een keer de rekensom. Al het geld dat we daar niet aan uitgeven, hoeven we ook niet terug te verdienen."