Groot deel Friese basisscholen heeft zelftesten nog niet binnen

In de nieuwste coronamaatregelen kondigde het demissionaire kabinet aan dat vanaf maandag 6 december het dringende advies zou gelden voor basisschoolleerlingen in de bovenbouw om twee keer per week een zelftest te doen.

De scholen krijgen nog niet veel klachten van ouders over het uitblijven van de zelftesten, maar sommige leerkrachten maken zich wel zorgen. "Ze hadden het gevoel dat dit de veiligheid enigszins zou vergroten, en daar waren ze blij mee, maar nu zijn ze toch enigszins teleurgesteld", zegt Hayo Bohlken van onderwijsbond AOb Noord.

'Verbazingwekkend'

Het is volgens de onderwijsbond niet de eerste keer dat het ministerie iets toezegt dat uiteindelijk niet wordt waargemaakt. "Ik verbaas me niet heel snel meer tegenwoordig, maar ik vind het wel verbazingwekkend dat ze het niet op orde hebben", zegt Bohlken.

Bij de uitgifte van de sneltesten voor het personeel van de scholen, eerder deze coronacrisis, kwamen de testen bij veel scholen ook al veel later dan toegezegd.

Reactie ministerie

Het ministerie schrijft in een reactie: "Het kan kloppen dat Friese basisscholen de zelftesten nog niet ontvangen hebben. We leveren namelijk vanaf afgelopen maandag tot en met morgen. Dus morgen hebben in principe alle scholen de testen. Het gaat in totaal om 6.700 basisscholen in het hele land, dus dat kun je niet op één dag bezorgen."