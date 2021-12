Vier bewoners van verpleeghuis Joure overleven corona niet

Vier bewoners van Vegelin State zijn overleden. "Dat maakte behoorlijk indruk", legt de verpleegkundige uit. "We kunnen nu zeggen dat we het twee weken onder controle hebben. Daar zijn we heel blij mee: dat het maar twee weken heeft geduurd."

Het woonzorgcentrum gaat in een strenge lockdown. Er mag enige tijd geen bezoek komen bij bewoners en ze moeten op hun appartement blijven. "Ik voelde me opgesloten," vertelt Willy Lindenberg (81). "Ik mocht geen bezoek ontvangen. Dat vond ik heel erg."

Geen afscheid van overleden bewoners

Het verlies van vier bewoners is groot, maar de pijn dat medewerkers niet 'gewoon' afscheid konden nemen, is eigenlijk nog groter. "Dat kon niet om verspreiding te voorkomen. Ook kleinkinderen konden voor de dood van een bewoner geen afscheid nemen. Dat vindt Rixt de Vries heel erg. "Normaal kunnen we mensen die zijn overleden in de appartementen houden en dan kan iedereen langskomen om afscheid te nemen. Dat kon nu niet. Ze gaan meteen weg."