Maarten van der Weijden begint vrijdag in Dokkum aan virtuele Elfstedentocht

Op dag 1 zal de ultrazwemmer Sneek, IJlst en Sloten passeren. Het doel is om aankomende maandag (virtueel) te finishen in Leeuwarden.

Met de zwemactie van zo'n 200 kilometer wil de voormalig olympisch zwemkampioen geld ophalen om een onderzoek mogelijk te maken naar de preventie van kanker bij mensen met een verstandelijke beperking. Eerder haalde Van der Weijden daar al tijdens een recordpoging in Eindhoven 15.000 euro voor op. Onder het motto: "Maarten zwemt door in Dokkum" wil de ultrazwemmer in hartje Dokkum ook dit doel behalen.

Nabij Restaurant De Waard & Hotel De Abdij in hartje Dokkum werd afgelopen dinsdag het stroomzwembad geplaatst. Er werd voor Dokkum gekozen om de virtuele Elfstedentocht te zwemmen, omdat de voormalige zwemkampioen warme herinneringen heeft aan zijn doorkomst tijdens de 'echte' Zwemelfstedentocht in 2019. Van der Weijden wordt tijdens zijn tocht ondersteund door tientallen meezwemmers. Doneren kan via: deze link.

Voor publiek is er geen mogelijkheid om de locatie te bezoeken. "Help ons online om dit onderzoek mogelijk te maken", vertelt de recordzwemmer.