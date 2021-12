Groep mannen verdacht van overlast in Leeuwarden en vernielingen bij restaurant

De situatie gaat Hofstra aan het hart. "We willen graag een winterterras neerzetten, gezellig met heaters, zodat mensen hier ook 's winters kunnen zitten, en nu liggen de ramen uit de windschermen."

Ze hoopt dat de daders gepakt worden, niet alleen vanwege het geld. "Het doet ook wel wat met je als mens. Of het nu je bedrijf is of je huis. De spullen die een ander kapot maakt, dat voelt niet fijn."