Acute Zorg Netwerk waarschuwt: 'Zorg steeds verder in de knel'

Door de instroom van covidpatiënten in de ziekenhuizen blijft de druk op de hele zorg hoog. De prognose is dat de instroom in de ziekenhuizen nog verder zal toenemen, schrijft het AZNN. Er is opgeschaald en genoeg ruimte voor coronapatiënten.

Thuis aan het zuurstof

De zorgorganisaties werken samen om de patiënten zo goed mogelijk te spreiden, zodat de druk voor het personeel verdeeld wordt. Ook geven huisartsen covidpatiënten thuis zuurstof en doen wijkverpleegkundigen er alles aan om patiënten - met en zonder zuurstof - zoveel mogelijk thuis te houden of na een opname zo snel mogelijk weer thuis te krijgen. Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben ook meer ruimte vrijgemaakt voor coronapatiënten.

Boosters

Ziekenhuizen in Noord-Nederland zijn begonnen met het geven van oppepvaccinaties aan eigen personeel, huisartsen en ambulancepersoneel. De meesten hebben de prik al gehad. De GGD is ook begonnen met het geven van een derde dosis anti-coronavaccin aan personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. Medewerkers van de gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen voor langdurige opname komen ook aan de beurt.

De extra vaccinaties voor 80-plussers is begonnen en 74-plussers zijn nu ook al aan de beurt. Alle 60-plussers moeten rond de jaarwisseling een booster hebben gekregen, zo is het streven. Vervolgens komen de 60-minners.