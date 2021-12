Orange the World vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen: het verhaal van Nienke

Nienke is net 18 jaar. Ze heeft nog een glinstering in haar ogen, terwijl er momenten waren waarop ze liever dood wilde zijn dan nog één minuut langer in die situatie te zitten.

Die situatie was heel heftig. Nienke belandde in de mensenhandel en is verschrikkelijk gemarteld. Na elke mislukte poging om eruit te komen werd het erger. Maar het is gelukt. En die boodschap wil ze meegeven aan alle vrouwen die er nog in vastzitten.