Meer dan 100 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | ISO bang voor coronavirus in tentamenzaal

In het 75-jarige bestaan van UNICEF zag de organisatie niet eerder een crisis die kinderen zo hard raakte als de coronapandemie. In een rapport zegt UNICEF dat het aantal kinderen dat honger heeft, niet naar school kan, in armoede leeft of misbruikt wordt, "schrikbarend toeneemt".

Naar schatting leven er zo'n 100 miljoen meer kinderen in armoede door de pandemie. Dat is 10 procent meer dan in 2019. Het zal tenminste zeven tot acht jaar duren voordat het aantal kinderen dat in armoede leeft weer teruggaat naar het niveau van voor de pandemie.