Coronanieuws 9 december: 'Avondlockdown na 18 december' | Basisscholen hebben nog geen zelftesten

Voor zorgpersoneel in de verpleeghuizen zijn het zware tijden, helemaal nu er sprake is van een corona-uitbraak. Zoals in Vegelin State in Joure. Vier bewoners overleefden de corona-uitbraak niet.

Bijna alle bewoners in een verpleeghuis zijn dubbel gevaccineerd en krijgen deze weken een boosterprik. Toch is de kans op overlijden aan de gevolgen van het coronavirus in een verpleeghuis weer even groot als vorig jaar, meldt de NOS. En dat terwijl er toen nog geen vaccins waren.