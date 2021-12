Wethouder Harlingen 'not amused' over houding Súdwest-Fryslân in Empatec-kwestie

"Ik vind hier van alles van en wie mij kent laat ik het aan de verbeeldingskracht over wat ik daarvan vind", zei een wethouders die duidelijk geïrriteerd is over de gang van zaken.

Teruggefloten

Schoute zegt tijdens de raadsvergadering dat de wethouder van Súdwest-Fryslân eind november akkoord was, maar kennelijk teruggefloten is door de rest van het college.

Hij zegt zeer verbaasd te zijn dat in Súdwest-Fryslân nu de gehele constructie van Empatec weer tegen het licht wordt gehouden. Dat zijn vragen en bedenkingen bij de businesscase zouden hebben, kwam niet als een verrassing. "Maar dit hebben we niet zien aankomen. Er was geen vooraankondiging."

Andere gemeenten vasthouden

Schoute geeft aan dat Súdwest-Fryslân dan wel de grootste participant is, maar dat de drie andere gemeenten bijeen ook groot zijn. Hij wil graag dat die drie goed aan elkaar vasthouden en gewoon doorgaan met het proces. "Het lijkt me meer een probleem voor de gemeente Súdwest-Fryslân."

Wielinga heeft wat uit te leggen

Op de vraag uit de raad wanneer er duidelijkheid komt, zegt de wethouder dat er komende maandag een informatieavond over de businesscase is. Dan komt de kwestie zeker aan de orde. Volgens hem heeft portefeuillehouder Gea Wielinga van Súdwest-Fryslân wel wat vragen te beantwoorden.