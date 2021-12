Súdwest nog niet akkoord met Empatec-plannen: "Anderen tekenen bij het kruisje"

Die enquête begon in maart, in oktober waren de hoorzittingen en over twee weken is de presentatie van het rapport. Daartussendoor is nu de presentatie van de businesscase gekomen, want die was gisteren. De Vries vindt die timing niet optimaal.

Net een wedstrijd

"De businesscase is feitelijk de uitwerking van wat de raden al hadden besloten, maar het moment dat het naar buiten wordt gebracht is wel bijzonder", vindt De Vries. "Je weet dat er een onderzoek loopt, dus dan kon de timing wel wat nauwkeuriger. Het lijkt nu wel alsof het een wedstrijd is geworden. Dat mag, hoor."

Bij de presentatie van woensdag werd bekend dat Empatec verder wordt ontwikkeld naar een werk-leerbedrijf. Drie van de vier deelnemende gemeenten hebben vertrouwen in het plan: Waadhoeke, De Fryske Marren en Harlingen. De laatste gemeente, Súdwest-Fryslân, wil eerst andere scenario's bekijken. "We willen niet op slot worden gezet", zei wethouder Gea Wielinga daarover.

Verbazing en irritatie over opstelling Súdwest

De opstelling van Súdwest-Fryslân zorgde voor verbazing en irritatie op bij anderen. Voorzitter Boukje Tol van de gemeenschappelijke regeling wees er bijvoorbeeld op dat het algemeen bestuur van de regeling eerder nog akkoord ging en dat Súdwest-Fryslân daarbij was.

Wethouder Paul Schoute van Harlingen zei dat hij het standpunt van Súdwest-Fryslân niet zag aankomen. In de raadsvergadering van zijn gemeente zei hij woensdagavond dat wethouder Wielinga van Súdwest-Fryslân blijkbaar teruggefloten is door de rest van het college.