Aris begint en eindigt goed, maar verliest flink van Landstede Hammers

De Leeuwarders begonnen goed aan de wedstrijd tegen de nummer zes van de Nederlandse poule in de BNXT League. Na het eerste kwart stond er een voorsprong op het scorebord: 24-22.

In het tweede kwart miste Aris topscoorder Ar'mond Davis, die vanwege familieomstandigheden deze week afscheid nam. Aris maakte in dat kwart maar zeven punten, waardoor de Hammers met een grote voorsprong de pauze in gingen.

Onmogelijk opgave

In het derde kwart liep de achterstand alleen maar verder op voor de Friese basketballers. Met een tussenstand van 45-71 begon Aris in het laatste kwart van de wedstrijd aan een bijna onmogelijke opgave.

Aris won het laatste kwart nog wel met 28-23, maar dat was lang niet genoeg voor een magische comeback. De eindstand werd uiteindelijk 73-94.

Derde plek

Aris staat met 19 punten uit 12 wedstrijden op een derde plek in de Nederlandse poule van de BNXT League. De club moet bij de eerste vijf eindigen om na de eerste competitiehelft in de toppoule te komen met de top vijf van België. Het gat met nummer zes Apollo Amsterdam is op dit moment twee punten.