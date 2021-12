BeNeLeague staakt competitie: UNIS Flyers weken van hockeyijs af

De BeNeLeague is de ijshockeykompeitie met Nederlandse en Belgische clubs. Het bestuur heeft in de afgelopen weken verschillende keren overleg gehad met de teams en vertegenwoordigers over de gevolgen van de coronacrisis.

Negatieve sfeer en financiële gevolgen

Er mag 's avonds nog wel getraind en gespeeld worden. Maar publiek is sinds halverwege november al niet meer welkom. Dat geldt ook voor een deel in België.

"Het spelen zonder publiek heeft een duidelijk negatieve invloed op de sfeer en de gehele entourage in het stadion bij de wedstrijden, maar ook de financiële impact door het gemis aan inkomsten is inmiddels duidelijk merkbaar", schrijven bestuur en clubs.

De BeNeLeague hoopt dat de situatie in januari beter is: op 7 januari wil het bestuur de competitie weer oppakken. de competitiestop begint op 12 of 19 december, afhankelijk van wat de clubs willen.

Flyers spelen door tot 19 december

UNIS Flyers kiest ervoor om de laatste wedstrijden nog te spelen. De club komt dus nog vier keer in actie: tegen Mechelen Golden Sharks (11 december), Zoetermeer Panters (12 december), Chiefs Leuven (17 december) en Liege Bulldogs (18 december).

De maatregel betekent hoe dan ook dat de verdere competitiekalender wordt aangepast.